Ломаченко манипулируют, он не сторонник России: промоутер Усика Красюк предположил, что происходит с боксером
Александр Красюк, промоутер Александра Усика, считает, что сознанием боксера Василия Ломаченко манипулируют
Об этом сообщает "24 канал".
По словам Красюка, он не общается с Ломаченко лично, однако предполагает, что боксером манипулируют.
"Если мы посмотрим его последние публикации в инстаграмме, то видим одно и то же направление. Конечно, это все закрыто по такой ширме религии, веры в Бога, православия и т.д. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру. И, вероятно, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют. Но с моей стороны это не больше предположения", - сказал промоутер.
Александр Красюк не верит, что Ломаченко является сторонником России.
"Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник России, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так. Мы понимаем, что такое вера, а религия – это целая организованная система знаний и влияний для того, чтобы получать какую-то определенную аудиторию в рамках общих интересов или идеологии, поэтому не нужно путать веру со всем остальным. Если человек путает, то становится жертвой манипуляций и таким образом не может отличить правду от лжи", - сказал представитель Александра Усика.
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В начале полномасштабного вторжения РФ Василий Ломаченко вступил в ряды терробороны Белгород-Днестровского.
- В августе 2022 года Василий Ломаченко опубликовал в Instagram интервью митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки с спорными заявил о войне РФ против Украины.
- 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против семи представителей УПЦ МП.
- После этого Ломаченко поддержал Луку, внесенного в санкционный список.
- 4 января боксер Василий Ломаченко был внесен в Реестр госпредателей, который ведется "Движением ЧЕСТНО".
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