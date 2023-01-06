Ломаченко манипулируют, он не сторонник России: промоутер Усика Красюк предположил, что происходит с боксером

Об этом сообщает "24 канал".

По словам Красюка, он не общается с Ломаченко лично, однако предполагает, что боксером манипулируют.

"Если мы посмотрим его последние публикации в инстаграмме, то видим одно и то же направление. Конечно, это все закрыто по такой ширме религии, веры в Бога, православия и т.д. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру. И, вероятно, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют. Но с моей стороны это не больше предположения", - сказал промоутер.

Александр Красюк не верит, что Ломаченко является сторонником России.

"Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник России, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так. Мы понимаем, что такое вера, а религия – это целая организованная система знаний и влияний для того, чтобы получать какую-то определенную аудиторию в рамках общих интересов или идеологии, поэтому не нужно путать веру со всем остальным. Если человек путает, то становится жертвой манипуляций и таким образом не может отличить правду от лжи", - сказал представитель Александра Усика.

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В начале полномасштабного вторжения РФ Василий Ломаченко вступил в ряды терробороны Белгород-Днестровского.

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