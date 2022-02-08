Ломаченко лишился главного конкурента в споре за бой против абсолютного чемпиона

Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафал в twitter.

По его информации, стриминговый сервис DAZN не заинтересован в проведении боя между абсолютным чемпионом в легком весе (до 61,2 кг) Джорджем Камбососом и Дэвином Хейни. Поэтому главным претендентом на бой с австралийцем стал Василий Ломаченко, кроме которого рассматривается кандидатура американца Райана Гарсии.

"Поединок Камбососа с Ломой обсуждается, как и с Гарсией. Оба соглашения в работе. DAZN не заинтересован в организации боя с Хейни. Дополню, что бой с Ломой пройдет на платформе ESPN. Поединок с Гарсией будет на DAZN", – написал Рафал.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Дэвин Хейни является "обычным" чемпионом WBC, а Райан Гарсия - обладателем "временного" титула этой организации.

Василий Ломаченко – бывший чемпион мира WBC, WBO и WBA.

Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.

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