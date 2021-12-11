Ломаченко – Комми: украинец назвал самые опасные качества соперника
Украинец Василий Ломаченко заявил, что считает Ричарда Комми из Ганы жестким и мощным боксером
Об этом сообщает ESPN .
По словам украинца, Ричард Комми опаснее его предыдущего соперника - японца Масайоши Накатани, которого он нокаутировал в июне 2021 года.
"Он жесткий парень. У него есть мощь, опыт и размах рук. Он выше меня и понимает бокс. Если сравнивать с Накатани, он более техничный. У Комми больше мощности", - сказал Ломаченко.
В то же время, он отказался называть говорить о недостатках соперника, хотя заверил, что хорошо их знает.
"Я знаю его слабые стороны, но не могу их называть", – объяснил Ломаченко.
Также он отметил, что не будет стремиться во что-нибудь нокаутировать Комми.
"Никогда не думаю о нокауте или о том, как закончить бой. Я только хочу показать свой лучший стиль, лучшие навыки. И стратегию, которую отец готовит для меня – я хочу показать ее Комми", - отметил Ломаченко.
- Бой Ломаченко – Комми состоится в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке (США). Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка .
- Напомним, 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- Позже стало известно, что Ломаченко после поединка с Комми хочет встретиться с Камбососом или Хейни.
- 10 декабря Василий Ломаченко и Ричард Комми показали одинаковый результат на церемонии взвешивания.
- Мексиканский боксер Орландо Салидо заявил, чтоВасилий Ломаченко победит Ричарда Комми .
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