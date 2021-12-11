Ломаченко – Комми: украинец назвал самые опасные качества соперника

Об этом сообщает ESPN .

По словам украинца, Ричард Комми опаснее его предыдущего соперника - японца Масайоши Накатани, которого он нокаутировал в июне 2021 года.

"Он жесткий парень. У него есть мощь, опыт и размах рук. Он выше меня и понимает бокс. Если сравнивать с Накатани, он более техничный. У Комми больше мощности", - сказал Ломаченко.

В то же время, он отказался называть говорить о недостатках соперника, хотя заверил, что хорошо их знает.

"Я знаю его слабые стороны, но не могу их называть", – объяснил Ломаченко.

Также он отметил, что не будет стремиться во что-нибудь нокаутировать Комми.

"Никогда не думаю о нокауте или о том, как закончить бой. Я только хочу показать свой лучший стиль, лучшие навыки. И стратегию, которую отец готовит для меня – я хочу показать ее Комми", - отметил Ломаченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb