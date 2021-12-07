Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Ломаченко – Комми: промоутер Усика дал неожиданный прогноз на бой

Ломаченко – Комми: промоутер Усика дал неожиданный прогноз на бой

7 декабря, 2021 вторник
12:34
Спорт

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что ганец Ричард Комми способен создать украинцу Василию Ломаченко больше проблем, чем новый абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос

Об этом он заявил в интервью YouTube-канала ББ.

По его словам, 11 декабря бой с Комми будет для Ломаченко сложнее вероятной встречи с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Камбососм.

"Камбосос для Василия будет гораздо более легкой прогулкой, чем Комми. Он будет удобным для него. Он по всем параметрам хорош, но ни один из них у него не зашкаливает, как, например, у Василия зашкаливают параметры интеллекта, реакции и работы ног. Нет примерно равных ему в этом весе", - сказал Красюк.

Он добавил, что Комми прежде неудобен для Ломаченко из-за своих габаритов - на 3 см выше рост и на 14 см больший размах рук - 173 см и 180 см соответственно.

"Комми более неудобен из-за антропометрии и корявого правого удара, который иногда трудно увидеть. Факт остается фактом: для Ломаченко Камбосос гораздо удобнее соперник, чем Комми", - убежден Красюк.

Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США).

Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бокс
Александр Красюк
Ричард Комми
Джордж Камбосос
Читайте также:
5 декабря, 2021 воскресенье
В этот раз все серьезнее: Порошенко в интервью французскому изданию L’Express рассказал, зачем Путин давит на Европу
Джордж Камбосос
6 декабря, 2021 понедельник
Новый абсолютный чемпион мира Камбосос, отобравший у Лопеса пояса Ломаченко, отказался сразиться с украинцем
Роман Бессмертный
6 декабря, 2021 понедельник
Путин говорит о новом разделе мира, его умиротворение приведет к распространению войны на всю Европу, - Бессмертный
Киев
+1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.21
    Покупка 27.21
    Продажа 27.45
  • EUR
    Покупка 30.6
    Продажа 31.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
7 декабря
14:51
Эксклюзив
Тысяча гривен вакцинированным: как и когда получить, на что потратить – о подводных камнях рассказывает директор Департамента регуляторной политики и предпринимательства
14:39
Обязательная вакцинация может быть только "крайней мерой", - глава ВОЗ в Европе
14:37
Год лишения свободы: прокуратура вынесла приговор поджигателю государственного флага в Мариуполе
14:33
"Шахтер" забил 6 голов "Шерифу" в юношеской Лиге УЕФА
14:06
Эксклюзив
От США уступок не будет, но напряжение со стороны России спадет, - дипломат Моцик о видеовстрече Байдена и Путина
14:00
Жуниор Мораес
"Шахтер" решил избавиться от своего лучшего бомбардира
14:00
Наталія Поклонська
Апелляционный суд разрешил задержать "экс-прокурора" оккупированного Крыма Поклонскую
13:48
Алексей Резников
"Будет кровавая бойня": Резников о последствиях возможного вторжения РФ в Украину
13:48
Компания Ferrexpo за 9 месяцев 2021 года уплатила более 6,6 млрд. гривен налогов и сборов
13:44
Виктор Ляшко
В национальный календарь вакцинации могут добавить прививку от пневмококка, - Ляшко
13:38
Instagram
Instagram расширил функции для защиты подростков
13:36
Обновлено
В Черниговской области столкнулись грузовик и микроавтобус: число погибших выросло до 13
13:21
Выдавал себя за сотрудника СБУ и требовал деньги у иностранцев: правоохранители сообщили о подозрении злоумышленнику
13:15
лавина
Украинцев предупредили о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат
13:15
Андрей Лунин
Тренер сборной Украины Петраков посоветовал Лунину бежать из "Реала"
13:13
Эксклюзив
Виталий Портников: Путину могут понравиться санкции Байдена
13:01
Минсоцполитики выступает за увеличение материальной помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн.
12:56
Украинский фильм "Почему я жив" признали лучшим полнометражным фильмом на двух международных конкурсах
12:39
ОАЕ
ОАЭ первыми из исламских стран частично отменят выходной в пятницу
12:36
гривня
Экономический паспорт: советник Зеленского объяснил, почему деньги будут выплачивать родившимся после 2019 года
12:21
Обновлено
Все школы и техникумы Харькова проверили на заминирование: взрывчатки не нашли
12:18
Александр Мамай
Мэра Полтавы внесли в базу "Миротворца" за слова о "войне между братьями" на Донбассе
12:12
PR
Украинцы могут официально побороться за 291 млн долларов, в лотерее США Powerball в эту среду
12:11
Афганистан
Представители движения "Талибан" попросили предоставить им место в ООН
12:00
Евгений Коноплянка
"Шахтер" - "Шериф": Мораэс и Коноплянка попали в заявку на матч Лиги чемпионов
11:51
окупант снайпер
Оккупанты увеличивают количество артиллерии, танков и снайперов на Донбассе, - разведка
11:45
Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины "киборгу" Петру Полицаку
11:34
Ferrexpo стала лидером по крупнейшим инвестициям в горнодобывающую отрасль на Полтавщине
11:25
Сражайся или свали: Фьюри эмоционально обратился к Джошуа из-за реванша с Усиком
11:07
Число погибших в результате взрыва вулкана в Индонезии возросло до 34
10:56
Китай запустил пять спутников с помощью ракеты-носителя
10:47
Марлос
Марлос решил покинуть "Шахтер" и вернуться в Бразилию, - СМИ
10:32
метро
Метро Киева будет работать на час дольше в ночь на 8 декабря
10:29
Китай пообещал США "решительные контрмеры" из-за дипломатического бойкота Олимпиады-2022
10:14
В Украине обновили зоны карантина: "желтая" стала самой большой
09:45
В самый критический момент у Зеленского сидят "кроты" и Украина надеется на милость и доброту переговорщиков, - Княжицкий
09:43
Давид против Голиафа: Промоутер придумал, как Усику превзойти Тайсона и Холифилда
09:23
Виктор Ляшко
Ляшко: усиливать карантин на новогодние праздники в Украине не планируем
09:09
Мокрый снег и дожди: какую погоду ожидать 7 декабря
09:05
россия дипломат
США и ЕС могут ввести санкции в отношении банков и Российского фонда прямых инвестиций в случае вторжения в Украину, - Bloomberg
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV