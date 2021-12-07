Ломаченко – Комми: промоутер Усика дал неожиданный прогноз на бой
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что ганец Ричард Комми способен создать украинцу Василию Ломаченко больше проблем, чем новый абсолютный чемпион мира австралиец Джордж Камбосос
Об этом он заявил в интервью YouTube-канала ББ.
По его словам, 11 декабря бой с Комми будет для Ломаченко сложнее вероятной встречи с новым абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Камбососм.
"Камбосос для Василия будет гораздо более легкой прогулкой, чем Комми. Он будет удобным для него. Он по всем параметрам хорош, но ни один из них у него не зашкаливает, как, например, у Василия зашкаливают параметры интеллекта, реакции и работы ног. Нет примерно равных ему в этом весе", - сказал Красюк.
Он добавил, что Комми прежде неудобен для Ломаченко из-за своих габаритов - на 3 см выше рост и на 14 см больший размах рук - 173 см и 180 см соответственно.
"Комми более неудобен из-за антропометрии и корявого правого удара, который иногда трудно увидеть. Факт остается фактом: для Ломаченко Камбосос гораздо удобнее соперник, чем Комми", - убежден Красюк.
Бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке (США).
Джордж Камбосос 28 ноября победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил , что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
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