Ломаченко – Комми: онлайн-трансляция боя

Бой Василия Ломаченко с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы будет проходить в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке (США). Начало ориентировано в 6:00 по киевскому времени.

Украинцы смогут посмотреть бой на Megogo.

10 декабря состоялась процедура взвешивания накануне боя Ломаченко – Комми. Украинец показал на весах результат 60,9 кг, ганец продемонстрировал такой же вес.

Букмекеры уверены, что у Ломаченко не возникнет никаких проблем в поединке против Комми. Коэффициент на победу украинца 1,09. Выигрыш ганца оценивается в 9,50. Ничья – 31,0.





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