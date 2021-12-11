Ломаченко - Комми: обидчик украинца дал прогноз на бой
Мексиканский боксер Орландо Салидо заявил, что украинец Василий Ломаченко победит Ричарда Комми из Ганы
Об этом сообщает ESPN.
По словам бывшего чемпиона мира в полулегком весе (до 57,2 кг), который в 2014 году нанес украинцу первое поражение на профессиональном ринге, Ломаченко в бою с Комми не стоит медлить с активными действиями.
"Ломаченко не следует слишком долго ждать, чтобы решить, что он хочет делать в бою, поскольку в его арсенале много инструментов. Иногда Ломаченко не включает агрессию до середины поединка, а затем бой ускользает, как это было с Теофимо Лопесом. Василий – отличный бодипанчер "Он должен использовать хук по печени - это очень сильный удар. В нашем бою он поймал меня им несколько раз и почти отправил в нокдаун в последнем раунде", - рассказал Салидо.
Он посоветовал Комми биться грамотно, двигаться, пытаться побыстрее выбрасывать удары, не позволять Ломаченко войти в ритм.
"Самое главное – ему нужно быть идеальным, потому что у Ломаченко много ресурсов. С ним нельзя ошибаться, ведь он увидит ошибки и воспользуется ими. Комми склонен опускать левую руку. Это преимущество для Ломаченко, но я надеюсь, что Ричард исправил эту ошибку. Если нет, это будет плохая ночь для него", – предупредил Салидо.
В итоге он выразил убеждение, что Ломаченко победит Комми.
"Ломаченко победит нокаутом или решением судей. Я не уверен, может ли он нокаутировать Комми, но Василий одержит победу", - сказал Салидо.
Бой Ломаченко – Комми состоится в ночь на 12 декабря в Нью-Йорке (США). Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка .
- Напомним, 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- Позже стало известно, что Ломаченко после поединка с Комми хочет встретиться с Камбососом или Хейни.
- 10 декабря Василий Ломаченко и Ричард Комми показали одинаковый результат на церемонии взвешивания.
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