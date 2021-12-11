Ломаченко - Комми: где и когда смотреть бой украинца
В ночь с 11 на 12 декабря украинец Василий Ломаченко проведет бой против ганца Ричарда Комми
Об этом сообщает Еспресо.TV.
10 декабря в Нью-Йорке прошла официальная процедура взвешивания накануне боя Ломаченко – Комми. Украинец показал на весах результат 60,9 кг, ганец продемонстрировал такой же вес.
Кроме взвешивания, боксеры также традиционно провели дуэль взглядов. Ломаченко и Комми простились в позитивном настроении.
Букмекеры уверены, что у Ломаченко не возникнет никаких проблем в поединке против Комми. Коэффициент победы украинца 1,09. Выигрыш ганца оценивается в 9,50. Ничья – 31,0.
Бой Василия Ломаченко с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы пройдет в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке. Начало ориентировано в 6:00.
Украинцы смогут посмотреть поединок на Megogo.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- Стало известно, что Ломаченко после поединка с Комми хочет встретиться с Камбососом или Хейни.
- 10 декабря Василий Ломаченко и Ричард Комми показали одинаковый результат на церемонии взвешивания.
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