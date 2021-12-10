Ломаченко – Комми: букмекеры дали прогноз на следующий бой украинского боксера
В ночь с 11 на 12 декабря украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой против ганца Ричарда Комми
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены, что у Ломаченко не возникнет никаких проблем в поединке против Комми. Коэффициент победы украинца 1,09. Выигрыш ганца оценивается в 9,50. Ничья – 31,0.
Бой Василия Ломаченко с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы пройдет в ночь с 11 на 12 декабря в Нью-Йорке.
Украинцы смогут посмотреть матч на Megogo.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- Стало известно, что Ломаченко после поединка с Комми хочет встретиться с Камбососом или Хейни.
- 9 декабря украинский боксер Василий Ломаченко и ганец Ричард Комми провели первую дуэль взглядов перед боем.
- На пресс-конференции перед их боем Ломаченко показал, что с уважением относится к Комми.
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