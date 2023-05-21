Ломаченко - Хейни: обнародованы судейские записки и статистика ударов

Фото судейских записок обнародовал инсайдер Дэн Рафал в Twitter.

В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) судьи Тим Четхэм, Дэйв Моретти и Дэвид Сазерленд единодушно отдали победу Дэвину Хейни над Василием Ломаченко - 116:112, 115:113, 115:113. При этом американец лидировал на карточках всех арбитров начиная с седьмого раунда.

По данным CompuBox, Ломаченко превзошел Хейни по количеству и точности ударов. Он нанес 564 удара против 405 американца. Точными у украинца оказались 124 из них, у Хейни – 110.

Ломаченко выполнил 314 (95 точных) силовых ударов, а Хейни – 217 (90), боксер из Украины также превзошел абсолютного чемпиона мира по джебам – 250 (29) против 188 (20).