Ломаченко и Ортис провели битву взглядов. Видео
Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Джермейн Ортис провели дуэль взглядов
Видео опубликовал Top Rank.
Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке. Поединок состоится в спортивном комплексе Madison Square Garden.
Хотя украинец и сразится с американцем, на битве взглядов местная публика активно скандировала: "Лома-Лома-Лома". Сначала Ортис решил выйти на дуэль в очках, но позже снял их.
Последний раз Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил по очкам Ричарда Комми из Ганы.
Дуэль взглядов Василий Ломаченко и Джермейн Ортис:
- 26 октября Василий Ломаченко заявил, что выбрал в соперники малоизвестного американца Джемейна Ортиса, из-за годового перерыва в карьере.
- Также украинский боксер заявил, что в 2023 году хочет встретиться с американцами Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом.
- 28 октября украинский легковес Василий Ломаченко рассказал, что планирует вернуться в Украину после боя с Джемейном Ортисом.
- Журналисты спросили, хотел бы что-нибудь Василий Ломаченко передать президенту России Владимиру Путину.
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