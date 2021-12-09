Ломаченко и Комми провели первую дуэль взглядов. Видео
Украинский боксер Василий Ломаченко и ганец Ричард Комми провели первую дуэль взглядов перед боем
Видео дуэли взглядов в Instagram распространила "Трибуна".
Бой Василия Ломаченко с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.
Украинцы смогут просмотреть поединок на Megogo.
- Напомним, 6 декабря Джордж Камбосос заявил, что бой с Василием Ломаченко не является для него приоритетным.
- 7 декабря промоутер Василия Ломаченко Боб Арум отметил, что хочет видеть следующим соперником украинского боксера американца Шакура Стивенсона.
- Американский боксер Джервонта Дэвис отказался от титула WBA в первом полусреднем весе, чтобы сосредоточиться на боях в легком дивизионе.
- 9 декабря стало известно, что Ломаченко после поединка с Комми хочет встретиться с Камбососом или Хейни.
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