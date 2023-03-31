Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Видео опубликовал инсайдер Майкл Бенсон.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится 20 мая. Поединок между Ломаченко и Хейни пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

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