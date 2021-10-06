Ломаченко договорился с экс-чемпионом мира о дате и месте боя

Об этом сообщает ESPN .

Ломаченко и Комми договорились, что встретятся 11 декабря в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Боксеры уже согласовали ключевые пункты контракта, им осталось поставить под соглашением подписи.

В 2019 году у Ричарда Комми звание чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).