Ломаченко договорился с экс-чемпионом мира о дате и месте боя
Украинский боксер Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с Ричардом Комми из Ганы
Об этом сообщает ESPN .
Ломаченко и Комми договорились, что встретятся 11 декабря в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. Боксеры уже согласовали ключевые пункты контракта, им осталось поставить под соглашением подписи.
В 2019 году у Ричарда Комми звание чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 года американец также нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
- 5 октября стало известно, что промоутерская компания Top Rank может заставить американца Теофимо Лопеса провести второй бой против украинца Василия Ломаченко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.33
Покупка 26.33Продажа 26.58
-
EUR
Покупка 30.43Продажа 30.85
- Актуальное
- Важное