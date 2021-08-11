Ломаченко дал прогноз на супербой Усик - Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports.



Ломаченко дал прогноз на бой Усик - Джошуа.



"У Усика очень большие шансы, но это будет нелегко, потому что Джошуа также знает, что он должен делать на ринге. Джошуа тоже разбирается в боксе, у него есть любительский опыт. Будет интересный бой, очень интересный. Джошуа больше, но Александр гораздо быстрее. Это будет борьба между стилями ", - сказал Василий Ломаченко.



Джошуа проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).