Ломаченко дал прогноз на супербой Усик - Джошуа
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко считает, что у Александра Усика есть шанс победить Джошуа
Об этом сообщает Sky Sports.
Ломаченко дал прогноз на бой Усик - Джошуа.
"У Усика очень большие шансы, но это будет нелегко, потому что Джошуа также знает, что он должен делать на ринге. Джошуа тоже разбирается в боксе, у него есть любительский опыт. Будет интересный бой, очень интересный. Джошуа больше, но Александр гораздо быстрее. Это будет борьба между стилями ", - сказал Василий Ломаченко.
Джошуа проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 28 июля Джошуа заявил, что готов драться с соотечественником Тайсоном Фьюри, даже если на кону не будет стоять ни один титул.
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