Об этом Ломаченко заявил в комментарии FightHype.

По его словам, Головкину после поражения от Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), следует учесть свой 40-летний возраст и завершить карьеру.

"Это было очень интереснй, исторический бой. Но я думаю, что Головкин имел проблемы со здоровьем. Я считаю так, потому что на протяжении всего поединка он работал только левой рукой. Я думаю, что уже сейчас он легенда и может закончить карьеру ", – сказал Ломаченко.

Геннадий Головкин остается чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Головкин и Альварес ранее дважды встречались в среднем весе. В 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам раздельным решением судей победил мексиканец.

Василий Ломаченко является экс-чемпионом мира в полулегком (до 57,2 кг), втором полулегком (до 59 кг) и легком весе (до 61,2 кг).

В воскресенье 18 сентября Сауль Альварес победил Геннадия Головкина и отстоял звание абсолютного чемпиона мира.

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