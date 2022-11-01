Об этом сообщает Ring Polska .

Соответствующее решение Всемирная боксерская организация приняла на своем съезде. Ломаченко был назначен официальным претендентом на титул WBO в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет Хэйни.

Американцу также принадлежат три других пояса в дивизионе - WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международная боксерская федерация).

Это означает, что абсолютный чемпион мира будет обязан в ближайшее время провести поединок против украинца, бывшего обладателя титулов WBO, WBA и WBC.

30 октября Василий Ломаченко единогласным решением судей победил американца Джемейна Ортиса .

Сразу после поединка Хейни согласился провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Ломаченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb