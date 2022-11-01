Ломаченко был назначен официальным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира
Украинского боксера Василия Ломаченко назначили обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет абсолютный чемпион мира Девин Хейни из США
Об этом сообщает Ring Polska .
Соответствующее решение Всемирная боксерская организация приняла на своем съезде. Ломаченко был назначен официальным претендентом на титул WBO в легком весе (до 61,2 кг), которым владеет Хэйни.
Американцу также принадлежат три других пояса в дивизионе - WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBC (Всемирный боксерский совет) и IBF (Международная боксерская федерация).
Это означает, что абсолютный чемпион мира будет обязан в ближайшее время провести поединок против украинца, бывшего обладателя титулов WBO, WBA и WBC.
- 30 октября Василий Ломаченко единогласным решением судей победил американца Джемейна Ортиса .
- Сразу после поединка Хейни согласился провести бой за звание абсолютного чемпиона мира против Ломаченко.
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