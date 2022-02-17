Ломаченко был назначен обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира
WBO назначила украинца Василия Ломаченко обязательным претендентом на поединок против австралийца Джорджа Камбососа
Об этом написал инсайдер Майкл Бенсон в Twitter.
По его словам, промоутер другого претендента на бой с австралийцем американца Дэвина Хейни – Эдди Хирн сообщил, что Джорджа Камбососа заставляют провести поединок против Василия Ломаченко.
"По словам Эдди Хирна, WBO официально отдал приказ Джорджу Камбососу защищать свои титулы по версиям WBA, WBC, IBF и WBO против Василия Ломаченко", - заявил Бенсон.
Он добавил, что, несмотря на это, Хирн не оставляет попыток организовать бой Хейни с Камбососом.
Австралиец владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко является обладателем интерконтинентального пояса WBO и бывшим чемпионом WBC, WBO и WBA.
- 16 февраля стало известно, что Василий Ломаченко согласился провести реванш с Джорджем Камбососом в случае поражения австралийца в первом поединке.
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