Ломаченко был назначен обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира

Об этом написал инсайдер Майкл Бенсон в Twitter.

По его словам, промоутер другого претендента на бой с австралийцем американца Дэвина Хейни – Эдди Хирн сообщил, что Джорджа Камбососа заставляют провести поединок против Василия Ломаченко.

"По словам Эдди Хирна, WBO официально отдал приказ Джорджу Камбососу защищать свои титулы по версиям WBA, WBC, IBF и WBO против Василия Ломаченко", - заявил Бенсон.

Он добавил, что, несмотря на это, Хирн не оставляет попыток организовать бой Хейни с Камбососом.

Австралиец владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко является обладателем интерконтинентального пояса WBO и бывшим чемпионом WBC, WBO и WBA.

16 февраля стало известно, что Василий Ломаченко согласился провести реванш с Джорджем Камбососом в случае поражения австралийца в первом поединке.

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