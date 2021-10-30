Локдаун в Киеве коснется только невакцинированных, - Кличко
Локдаун, который украинская столица вводит с 1 ноября, будет действовать, прежде всего, для невакцинированных людей
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Еспресо.TV.
"С 1 ноября столица входит в "красную" зону. В Киеве сегодня очень неутешительная статистика. Каждый день в течение последней недели умирали по 40-50 человек. Завтра выйдет статистика, что за минувшие сутки в Киеве умерли 54 человека. Ситуация крайне сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет. Ситуация достаточно напряженная, но, тем не менее, контролируемая", - приводит слова мэра его пресс-служба.
По его словам, столичные власти "рассчитывают на четкое взаимодействие с полицией".
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"Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать, по сути, для тех людей, которые не вакцинированы", - подчеркнул мэр Киева.
Вместе с тем он отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей.
Всего с начала кампании по вакцинации в столице сделано почти 2 млн 200 тыс. прививок. В частности, первой дозой вакцины сделано более 1 млн 100 тыс. прививок. Двумя дозами – более 1 млн 50 тыс. прививок.
Справка
С 1 ноября исключительно с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:
- заведения питания;
- заведения соцзащиты;
- спортзалы;
- фитнес-центры;
- ЦНАП;
- управления труда и соцзащиты;
- массовые мероприятия;
- ТРЦ.
Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест.
Пользоваться транспортом можно только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом.
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