Локдаун в Киеве коснется только невакцинированных, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Еспресо.TV.

"С 1 ноября столица входит в "красную" зону. В Киеве сегодня очень неутешительная статистика. Каждый день в течение последней недели умирали по 40-50 человек. Завтра выйдет статистика, что за минувшие сутки в Киеве умерли 54 человека. Ситуация крайне сложная. И мы делаем все возможное, чтобы из столичного бюджета помогать врачам, мотивируя их. Закупаем кислород. У нас по состоянию на сегодняшний день проблем с обеспечением больниц пока нет. Ситуация достаточно напряженная, но, тем не менее, контролируемая", - приводит слова мэра его пресс-служба.



По его словам, столичные власти "рассчитывают на четкое взаимодействие с полицией".



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"Чтобы контролировать соблюдение ключевых правил: и по проезду в транспорте, и по посещению различных заведений. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня локдаун в Киеве будет действовать, по сути, для тех людей, которые не вакцинированы", - подчеркнул мэр Киева.

Вместе с тем он отметил, что столица сегодня является лидером по вакцинации среди других украинских городов и областей.



Всего с начала кампании по вакцинации в столице сделано почти 2 млн 200 тыс. прививок. В частности, первой дозой вакцины сделано более 1 млн 100 тыс. прививок. Двумя дозами – более 1 млн 50 тыс. прививок.



Справка



С 1 ноября исключительно с отрицательным ПЦР-тестом и COVID-сертификатом можно будет посещать:

заведения питания;

заведения соцзащиты;

спортзалы;

фитнес-центры;

ЦНАП;

управления труда и соцзащиты;

массовые мероприятия;

ТРЦ.

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, имеющими либо COVID-сертификат, либо отрицательный ПЦР-тест.



Пользоваться транспортом можно только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом.



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