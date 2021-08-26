Локдаун могут ввести в ноябре, - Кузин
В ноябре Украина может оказаться в жестком карантине
Об этом в интервью ВВС News Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - подчеркнул он.
По словам главного санитарного врача, если украинцы будут делать прививки, соблюдать социальную дистанцию, жесткий карантин можно будет ввести позже или вовсе не допустить
Решение о локдауне будет принимает власть на местах. По словам Кузина, если ситуация очень ухудшится, то карантин могут ввести на национальном уровне.
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