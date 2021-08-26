Локдаун могут ввести в ноябре, - Кузин

Об этом в интервью ВВС News Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - подчеркнул он.

По словам главного санитарного врача, если украинцы будут делать прививки, соблюдать социальную дистанцию, жесткий карантин можно будет ввести позже или вовсе не допустить

Решение о локдауне будет принимает власть на местах. По словам Кузина, если ситуация очень ухудшится, то карантин могут ввести на национальном уровне.