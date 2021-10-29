"Локальные религиозные лидеры выступают против": Кузин назвал причины низкой вакцинации от COVID в территориальных громадах
Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что отдельные религиозные лидеры в регионах выступают против вакцинации, а затем в этих местах фиксируют вспышки заболеваемости коронавирусом
Об этом он рассказал в интервью изданию Гордон.
Кузин отметил, что на сегодняшний день около 30 проблемных территориальных громад требуют большего внимания с точки зрения эпидемического наблюдения или противоэпидемических мер. По его словам, прежде всего вспышки происходят на крупных предприятиях с непривитым персоналом или игнорированием карантинных мер.
"Вторая большая проблема на уровне громад - локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации. Разъяснения и активная коммуникация с людьми не срабатывают, и почти вся громада не хочет вакцинироваться или полностью игнорирует меры профилактики", - отметил он.
По словам главного санврача страны, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддерживает меры по вакцинации. Сейчас Минздрав работает с проблемными случаями.
"Определенные проблемы с точки зрения коммуникации мы наблюдаем со стороны УПЦ МП, с которой достаточно сложно работать. Надо отметить, что антивакцинальные настроения обычно не вызваны большими церквями. Это либо какие-то локальные церкви, либо, по сути, личное мнение локальных лидеров", - добавил Кузин.
- Напомним, Министерство здравоохранения обнародовало перечень медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от COVID-19.
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