Локальная удача ВСУ в Бахмуте позволит перехватить инициативу по всей линии фронта, - полковник СБУ Костенко
Полковник СБУ Роман Костенко уверен, что успех наступательных операций ВСУ в Бахмуте позволит перехватить инициативу по всей линии фронта
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"У Бахмута у Сил обороны есть небольшие успехи. Мы смогли изменить ситуацию на Бахмутском направлении. От постоянной обороны и натиска противника, мы смогли перейти к наступательным операциям", - пояснил Костенко.
Полковник СБУ подчеркнул, что успех ВСУ на Бахмутском направлении позволит перехватить инициативу по всей линии фронта.
"Действительно, у Бахмута у нас еще нет большой победы и рано еще об этом говорить. Однако из небольших успехов на Бахмутском направлении будет складываться наши масштабные контрнаступательные операции. Локальный успех ВСУ позволит перехватить инициативу по всей линии фронта. Когда мы перехватим инициативу у Бахмута, то можно будет переходить к более активным действиям по всем направлениям", - добавил он.
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