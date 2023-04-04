Логотип Twitter изменился: вместо синей птички – собачка Doge

Об этом сообщает Bloomberg.

Пользователи Twitter заметили, что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой назвала криптовалюту Dogecoin.

Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

Стоимость Dogecoin выросла на 30% после того, как ее логотип появился на главной странице социальной сети. Dogecoin вырос с 7,7 цента до 10,2 цента после обновления. Тег Doge также стал популярен в Twitter.