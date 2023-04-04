Логотип Twitter изменился: вместо синей птички – собачка Doge
Twitter заменил синюю птичку на логотипе своего сайта на собаку, что является символом криптовалюты Dogecoin
Об этом сообщает Bloomberg.
Пользователи Twitter заметили, что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой назвала криптовалюту Dogecoin.
Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.
Стоимость Dogecoin выросла на 30% после того, как ее логотип появился на главной странице социальной сети. Dogecoin вырос с 7,7 цента до 10,2 цента после обновления. Тег Doge также стал популярен в Twitter.
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