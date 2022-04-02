Logitech, Amadeus и Nintendo. Россию покинули еще ряд технологических компаний
Продолжается работа над еще большими ограничениями для страны-агрессора
О новостях цифрового бойкота России рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Сегодня, 1 апреля, стало известно о новом перечне сторонников интеллектуальной блокады России:
- • Logitech International SA заявила о приостановлении поставок в Россию. Это швейцарская компания, изготовитель компьютерной периферии, девайсов для геймеров.
- • Recruit Group, кадровая компания со штаб-квартирой в Японии, имеющая поисковую систему вакансий Indeed, приостановила бизнес в РФ. Компания также ограничила деятельность сайта Indeed на российской территории и удалила из системы все объявления о вакансиях от российских правительственных и военных организаций.
- • Automatic Data Processing прекратила продажи в РФ. Это американская компания, являющаяся поставщиком ПО и услуг для управления человеческими ресурсами.
- • Amadeus IT Group прекратила сотрудничество с российскими авиалиниями "Аэрофлот". Amadeus – это компания, входящая в глобальную дистрибьюторскую систему (GDS). Международная компьютерная система бронирований обеспечивает доступ к бронированию авиабилетов, гостиниц, круизных туров, проката автомобилей для более 104 тыс. туристических агентств.
- • Emerson Electric прекращает инвестиции в Россию. Компания объединяет технологию и инжиниринг во многих отраслях и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.
- • Японский игровой гигант Nintendo Company Limited прекратил поставки консолей в Россию. Также платежный сервис Nintendo eShop приостановил обработку платежей в рублях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное