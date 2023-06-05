Логистика врага в бухтах Севастополя усложнена, - Гуменюк
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что происходит переориентация вражеского логистического центра из Крыма в Новороссийск
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"В Севастопольских бухтах усложнена логистика врага. Они уже испытывают недостаток горючего и проблемы с поставкой боеприпасов. Поэтому вражеские корабли и ракетоносители заходят в российские порты, в направлении Новороссийска. Но все равно продолжается маневрирование крупных десантных кораблей противника с заходом в бухты Севастополя. идут в бухты Новороссийска. Происходит переориентация логистического центра с тяготением к Новороссийску", - подчеркнула Гуменюк.
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины также добавила, что на дежурстве в Черном море находится 10 кораблей, из них 1 ракетоноситель.
Корабельная группировка врага рассредоточена в 100 морских милях от контролируемого Украиной берега. Сейчас в Черном море находится 10 кораблей, среди которых 1 ракетоноситель. Россияне время от времени меняют количество ракетоносителей. Нужно тщательно следить за этой информацией, потому что от этого зависит мощность возможной ракет атаки", - отметила Гуменюк.
- PAP сообщает, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина борется в интересах НАТО против российского империализма, который угрожает государствам-союзникам, а потому заслуживает стать частью Альянса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 37.5
-
EUR
Покупка 39.81Продажа 40.63
- Актуальное
- Важное