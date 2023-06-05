Логистика врага в бухтах Севастополя усложнена, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"В Севастопольских бухтах усложнена логистика врага. Они уже испытывают недостаток горючего и проблемы с поставкой боеприпасов. Поэтому вражеские корабли и ракетоносители заходят в российские порты, в направлении Новороссийска. Но все равно продолжается маневрирование крупных десантных кораблей противника с заходом в бухты Севастополя. идут в бухты Новороссийска. Происходит переориентация логистического центра с тяготением к Новороссийску", - подчеркнула Гуменюк.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины также добавила, что на дежурстве в Черном море находится 10 кораблей, из них 1 ракетоноситель.

Корабельная группировка врага рассредоточена в 100 морских милях от контролируемого Украиной берега. Сейчас в Черном море находится 10 кораблей, среди которых 1 ракетоноситель. Россияне время от времени меняют количество ракетоносителей. Нужно тщательно следить за этой информацией, потому что от этого зависит мощность возможной ракет атаки", - отметила Гуменюк.