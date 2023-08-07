Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Около 50 военных теряет враг каждые боевые сутки на нашем направлении, но эти потери не всегда окончательны. Это не всегда 200-е, это и 300-е в том числе. Вражеское войско на время становится меньше. А это значит, что большое количество раненых везут по разным заведениям, которых не хватает. Поскольку оккупированное левобережье пополняется вражескими потерями с Запорожского и Херсонского направления", - отметила Гуменюк.

По словам капитана 1-го ранга, расположение и обеспечение логистикой группировки вражеских оккупационных войск затруднено из-за проблем с транспортными путями.

"С помощью нашего вмешательства пути поставки врага немного "приболели". Захватчики пытаются концентрировать лекарственные учреждения так, чтобы раненых было легче свозить. И это существенно влияет на морально-психологический дух оккупантов", - подчеркнула Гуменюк.

В течение 6 августа Россия потеряла в Украине 540 военных, 18 крылатых ракет и 28 дронов. На фронте произошло 50 боеприкосновений

Удары по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил Стратком вечером того же дня.

6 августа ракеты Сил обороны Украины поразили Чонгарский мост и мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.