Логистика врага осложнена из-за проблем с транспортными путями, - Гуменюк
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк отметила, что осложнение вражеской логистики влияет на морально-психологический дух оккупантов
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Около 50 военных теряет враг каждые боевые сутки на нашем направлении, но эти потери не всегда окончательны. Это не всегда 200-е, это и 300-е в том числе. Вражеское войско на время становится меньше. А это значит, что большое количество раненых везут по разным заведениям, которых не хватает. Поскольку оккупированное левобережье пополняется вражескими потерями с Запорожского и Херсонского направления", - отметила Гуменюк.
По словам капитана 1-го ранга, расположение и обеспечение логистикой группировки вражеских оккупационных войск затруднено из-за проблем с транспортными путями.
"С помощью нашего вмешательства пути поставки врага немного "приболели". Захватчики пытаются концентрировать лекарственные учреждения так, чтобы раненых было легче свозить. И это существенно влияет на морально-психологический дух оккупантов", - подчеркнула Гуменюк.
- В течение 6 августа Россия потеряла в Украине 540 военных, 18 крылатых ракет и 28 дронов. На фронте произошло 50 боеприкосновений
Удары по Чонгарскому мосту
В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.
Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил Стратком вечером того же дня.
6 августа ракеты Сил обороны Украины поразили Чонгарский мост и мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.
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