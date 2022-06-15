Об этом сообщает SkyNews.

Поскольку морские порты заблокированы, Украина – четвертый по величине экспортер зерна в мире – была вынуждена отправлять грузы на поезде или через речные порты Дуная в Румынию.

"Что касается транспортировки зерна из Украины на мировые рынки, то очевидно, что перед нами стоит логистический вызов эпических масштабов", - сказал Йоханнис после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зерновые, которые Украина отправила в румынский черноморский порт Констанца, составляют около 3% от 20 миллионов тонн, которые необходимо перевезти к началу нового урожая в конце июля.

Мы должны сначала увидеть, где мы находимся. Эти маршруты, вся эта логистика пока не имеет большой мощности. Но мы имеем возможность развивать наши транспортные возможности, хотя делаем это если не с нуля, то с довольно низкого уровня. И должны поднять его до очень высокого", - добавил президент Румынии.

Сегодня, 15 июня, замминистра АПК заявил, что Украина продолжает работать над разблокировкой портов, но имеет и "план Б".

Также польский вице-премьер Качиньский сообщил, что основным портом для экспорта украинского зерна может стать Гданьск.

В преддверии Джо Байден пообещал помочь Украине построить временные зернохранилища в приграничных регионах.

А 13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту.

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