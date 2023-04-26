Логистические пути ВСУ вблизи Бахмута работают, несмотря на продвижение РФ в центр города, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что Силы обороны Украины продолжают удерживать свои логистические пути, несмотря на продвижение врага в центр Бахмута
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
Генеральный штаб изменил свою информационную политику и меньше говорит о ситуации вокруг Бахмута.
"Враг использует авиацию и артиллерию достаточно системно, на флангах задействует десантные подразделения, а для продвижения с запада в центр задействует подразделения вагнеровцев. Ситуация сложная, но фланг остается контролируемым. История была с выходом на трассу близ Хромово - там были контратаки, этот участок стала более безопасной, враг там был отодвинут", - сказал Згурец.
По его словам, эта трасса используется ограниченно, но уже более активно, чем это было несколько дней назад. Между тем ситуация с продвижением логистических путей через поселок Ивановское остается в силе - это важная составляющая для дальнейшего содержания Бахмута.
- Военное руководство врага хочет завершить захват Бахмута до начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
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