Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Генеральный штаб изменил свою информационную политику и меньше говорит о ситуации вокруг Бахмута.

"Враг использует авиацию и артиллерию достаточно системно, на флангах задействует десантные подразделения, а для продвижения с запада в центр задействует подразделения вагнеровцев. Ситуация сложная, но фланг остается контролируемым. История была с выходом на трассу близ Хромово - там были контратаки, этот участок стала более безопасной, враг там был отодвинут", - сказал Згурец.

По его словам, эта трасса используется ограниченно, но уже более активно, чем это было несколько дней назад. Между тем ситуация с продвижением логистических путей через поселок Ивановское остается в силе - это важная составляющая для дальнейшего содержания Бахмута.