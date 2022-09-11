Логистические пути россиян в Харьковской области уничтожены. В российской армии на линии фронта царит хаос, - боец ТрО Корсунов
Боец ТрО Харьковщины Юрий Корсунов рассказал, что россияне, отступая со своих позиций, бросают свою технику и арсеналы боеприпасов
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Российская армия не ожидала мощного наступления Вооруженных сил Украины. Сейчас они просто в панике. Они бегут и бросают свою технику. Бросают свои арсеналы с боеприпасами и десятками сдаются в плен. Здесь уже другая проблема возникла для нас - мы не знаем, куда уже девать. российских военнопленных. У россиян сейчас на Харьковщине уничтожены все логистические пути. У них царит хаос и паника", – объяснил Корсунов.
Боец ТрО убежден, что Вооруженные силы Украины будут развивать контрнаступление и освобождать временно оккупированные территории.
"Украинская армия сейчас выглядит очень мощно. Это современная армия с новыми образцами вооружения. Наша армия подготовлена к боевым действиям. Поэтому Вооруженные силы Украины будут развивать контрнаступление на всех оккупированных территориях", - добавил он.
- 8 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины деоккупировали более 20 населенных пунктов Харьковской области
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