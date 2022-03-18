Логистические проблемы и украинские контратаки мешают развитию российского вторжения, - Минобороны Британии

Об этом сообщает официальный Twitter Великобритании.



"Логистические проблемы становятся препятствием развитию российского вторжения. Нежелание маневрировать по рядовой местности, отсутствие контроля в воздухе и ограниченные возможности пользования мостами мешают России эффективно поставлять передовые подразделения даже основными предметами первой необходимости - едой и горючим. Непрерывные украинские контратаки заставляют Россию защита собственных путей снабжения. Это серьезно ограничивает наступательный потенциал России", - говорится в сообщении британцев.

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