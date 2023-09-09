Логики в этом нет: военный эксперт об автомобильных шинах, которые россияне раскладывают на самолеты

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Автомобильные шины не делают невозможным сделать спутниковые снимки. Россияне считают, что разложенные шины на самолетах каким-то образом им помогут. Это динамическая защита, как на танках. Это называется: общие решения противокумулятивных действий. Если дрон несет смесь пиротехнического воспалительного действия, то шины загораются и фюзеляж самолета покрывается пламенем. Логики в этом нет. Потому что единственная эффективная защита самолетов на военных аэродромах – это специальные подземные и наземные ангары, куда должны загоняться самолеты", – пояснил Крамаров.

По словам эксперта, в России большинство аэродромов – это аэродромы перебазировки и транспортировки.

"Стратегические аэродромы, где предполагались удары со стороны врага в Советском союзе, были в большинстве своем на территории Украины. Поскольку россияне считали, что им это не нужно. Поэтому у нас на аэродромах такая инфраструктура есть, а у них нет", - подчеркнул Крамаров.

Напомним, на аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря 2022 года раздались взрывы . Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих. На следующий день представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что после взрывов на аэродроме россияне передислоцировали часть авиации из Энгельса в Саратовской области РФ.

Российские военные на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области облагают покрышками для автомобилей бомбардировщики Ту-95 для защиты от атак дронов











