Логики в этом нет: военный эксперт об автомобильных шинах, которые россияне раскладывают на самолеты
Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отметил, что у России нет стратегических аэродромов с подземными и наземными ангарами для защиты самолетов
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Автомобильные шины не делают невозможным сделать спутниковые снимки. Россияне считают, что разложенные шины на самолетах каким-то образом им помогут. Это динамическая защита, как на танках. Это называется: общие решения противокумулятивных действий. Если дрон несет смесь пиротехнического воспалительного действия, то шины загораются и фюзеляж самолета покрывается пламенем. Логики в этом нет. Потому что единственная эффективная защита самолетов на военных аэродромах – это специальные подземные и наземные ангары, куда должны загоняться самолеты", – пояснил Крамаров.
По словам эксперта, в России большинство аэродромов – это аэродромы перебазировки и транспортировки.
"Стратегические аэродромы, где предполагались удары со стороны врага в Советском союзе, были в большинстве своем на территории Украины. Поскольку россияне считали, что им это не нужно. Поэтому у нас на аэродромах такая инфраструктура есть, а у них нет", - подчеркнул Крамаров.
- Напомним, на аэродроме российского города Энгельс Саратовской области в ночь на 26 декабря 2022 года раздались взрывы . Оккупанты сообщили о трех погибших российских военнослужащих. На следующий день представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что после взрывов на аэродроме россияне передислоцировали часть авиации из Энгельса в Саратовской области РФ.
- Российские военные на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области облагают покрышками для автомобилей бомбардировщики Ту-95 для защиты от атак дронов
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное