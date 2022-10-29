Лобовые атаки на Херсон недопустимы, город нужно осаждать, - военный эксперт Чернык
Как только ВСУ возьмут в полный огневой мешок Херсон и будут перебивать не только военные поставки, но и продовольствие, - группировка россиян будет истощена
Об этом в эфире Еспресо сказал военный эксперт Петр Чернык.
"Я не являюсь сторонником концепции, что враг покинет Херсонщину. На мой взгляд, битва за Херсон таки будет. Вопрос в характере боевых действий. Я ярый сторонник осады, а не штурма в лоб", - заявил он.
Чернык пояснил свое видение осады города.
"Наращиваем наш артиллерийский потенциал и потенциал РСЗО. Новая помощь от США усилит обеспечение ВСУ артбоеприпасами, в первую очередь - умными. Более 500 снарядов, это много. Далее должно быть постепенное подвижение бронетанковой техники и отрезание всех возможных путей для обеспечения Херсона. Как только мы возьмем в полный огневой мешок город и будем перебивать не чисто военные поставки, но и продовольствие, - группировка будет истощена. Она либо будет уничтожена, либо взята в плен. На мой взгляд, лобовые атаки недопустимы", - отметил эксперт.
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