Подробности военный приводит у себя на фейсбуке.



По его словам, Шуляк о своем визите заранее не предупреждала.

"Прошло три дня, но мне до сих пор сложно поверить, что глава правящей партии "слуг" ворвалась ко мне в военный госпиталь, чтобы выяснять отношения с военнослужащим, который оставил свои две ноги на Донбассе и находится в тяжелом состоянии. Но это произошло!" Сразу опровергну возможное "алиби" госпожи Елены Шуляк, что якобы - это не было выяснения отношений, а она просто вдруг решила меня навестить. Мою маму больше удивило даже не то, что глава правящей партии не поинтересовалась тем, нужна ли мне какая-то помощь (мы бы у таких людей помощь и так бы не взяли), а что она даже не спросила о моем самочувствии и вообще я имею ли возможность с ней разговаривать в тот момент, когда она пришла. Пришла без всякого разрешения или даже предупреждения меня или моих близких", - рассказал Симороз.

Как отмечает воин, нардеп хотела поговорить о сообщении, в котором военный критикует законопроект авторства Шуляк о "реформировании сферы градостроительства".

"На воре шапка горит", так выглядит этот случай, когда лоббистка строительной мафии прибегает в военный госпиталь выяснять отношения, после того, как мое сообщение о ее антинародном законопроекте и договоренностях с ОПЗЖ широко разошлось в социальных сетях", - отметил военный.

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При этом, по мнению Олега Симороза, Шуляк пыталась обвинить его в том, что пост о ее законопроекте написан под заказ.

"Она начала просто банально врать мне в глаза и пытаться сделать из меня дурака. Более того, она даже набралась наглости намекнуть, что я у кого-то взял деньги за свое резонансное сообщение о ней! Председатель правящей партии "слуг" наверняка думает, что пока в стране идет война и внимание общества сосредоточено именно на войне, так что за закрытыми дверями парламента, можно спокойно, безнаказанно и кулуарно, вместе с предателями из ОПЗЖ протягивать антинародные законы для своей личной выгоды", - подытожил боец ВСУ Симороз.



В свою очередь Шуляк пока этот случай не комментирует.



Справка





Олег Симороз – киевлянин, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.



Юрист по образованию. До войны сражался с незаконными застройками в столице.



Доброволец 131-го батальона ТРО ВСУ.



Во время боевых действий в Донецкой области подорвался на российской мине и потерял обе ноги. Тогда же им были получены травмы головы и рук.

13 декабря нардепы поддержали законопроект №5655 о реформе градостроительства без широкого обсуждения и учета замечаний разных сторон.



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