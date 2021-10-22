Лоббировали интересы застройщиков, пытались подкупить прокурора: СБУ разоблачила двух работников ГБР, которые "крышевали" бизнес

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .



Злоумышленников схватили с поличным - при получении ими взятки, за который они по заказу бизнесмена планировали подкупить работника прокуратуры, чтобы "решить вопрос".



По данным СБУ, указанные работники ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и "помогали" предпринимателям в их деятельности.



Свои действия злоумышленники маскировали действия во исполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих. При этом работники ГБР давили на других правоохранителей и чиновников с просьбами "закрыть глаза" на нарушения определенных лиц.



Если им отказывали в "просьбе", сотрудники ГБР создавали искусственные условия для подкупа должностных лиц.



В одном из случаев злоумышленники обратились к работнику прокуратуры с "просьбой" за $ 5 тыс. снять арест с земельного участка и закрыть соответствующее уголовное производство.



Взяточникам сообщено о подозрении по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ст. 370 (провокация подкупа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее ГБР сообщило о задержании своего сотрудника Службой безопасности Украины.

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