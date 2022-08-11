English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "ЛНР" посетила правительственная делегация РФ. Обсудили безопасность и "гармонизацию" с Россией

"ЛНР" посетила правительственная делегация РФ. Обсудили безопасность и "гармонизацию" с Россией

11 августа, 2022 четверг
21:25
война с Россией

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам безопасности и содействия экономическому и социальному развитию "республик Донбасса"

Об этом он сообщил в Telegram.

Одиозный чиновник провел совещание с лидерами самопровозглашенных республик по поручению президента Владимира Путина.

В совещании приняли участие генпрокурор Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава СКР Александр Бастрыкин.

На совещании обсуждались первоочередные меры по обеспечению безопасности "ДНР" и "ЛНР", а также "экономическому и социальному их развитию".

Особое внимание было уделено гармонизации законодательств "республик" с российским, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан, отметил Медведев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Дмитрий Медведев
Читайте также:
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
11 августа, 2022 четверг
Военный эксперт Катков рассказал варианты того, как ВСУ ударили по аэродрому в Крыму
Автор
11 августа, 2022 четверг
Произведения о "хохлах" в школьной программе: МОН не захотел отказаться от русской литературы
Віталій Портников
10 августа, 2022 среда
У журналиста Виталия Портникова дома во Львове обнаружили "прослушку", - Княжицкий
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.85
    Покупка 38.85
    Продажа 39.74
  • EUR
    Покупка 39.52
    Продажа 40.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
12 августа
00:11
Джамала на Евровидении-2016
Видеозаписи Джамалы вышли в виде NFT
00:06
В Нацбанке Румынии работает астрологиня
2022, четверг
11 августа
23:59
Мэр оккупированного Мелитополя требует "зеленого коридора" для доставки йодида калия из-за угрозы аварии на ЗАЭС
23:46
Гендиректор МАГАТЭ готов возглавить миссию на ЗАЭС для усиления безопасности станции
23:40
Парад
98% украинцев уверены в победе в войне, - опрос
23:13
Amnesty International
Amnesty International отрицает, что собирала данные об ВСУ в тюрьмах оккупантов
23:12
Командующего Черноморским флотом России Осипова сняли с должности, - росСМИ
23:10
"Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма": Зеленский об очередном обстреле ЗАЭС
22:50
На фото Дмитрий Кулеба
Украина и ЕС согласовали параметры нового пакета санкций против России
22:45
В оккупированной Новой Каховке слышны взрывы
22:43
Coca-Cola
Coca-Cola оценила ущерб от выхода с рынка РФ в $195 млн
22:33
Луганская "Заря" разгромно проиграла румынской "Университету Крайову" и выбыла из Лиги конференций
22:30
Эксклюзив
Последствия агрессивной политики РФ должен почувствовать на себе каждый не осудивший ее россиянин - посол в Польше Зварыч
22:14
Швеция не исключает, что может производить оружие для Украины, - Минобороны
22:09
Стоимость электроэнергии в Европе достигла рекордного уровня
22:03
Виктор Ющенко
Виктор Ющенко будет присылать украинским защитникам мед
21:52
Военные самолеты РФ на этой неделе не менее 3 раз попадали в зону распознавания ПВО Аляски
Военные самолеты РФ на этой неделе не менее 3 раз попадали в зону распознавания ПВО Аляски
21:50
Военный публично раскрыл стратегическую для ВСУ информацию, ведется следствие, - Анна Маляр
21:49
Нафтогаз сообщил о возобновлении транзита нефти в Венгрию и Словакию
21:29
Ткаченко рассказал, когда с "Родины-Матери" уберут советский герб
21:27
Сайт сейма Латвии подвергся кибератакам российских хакеров
Сайт сейма Латвии подвергся кибератаке российских хакеров
21:12
Она ему не жена. Илья Пономарев рассказал об отношениях Путина и Кабаевой
20:53
В Германии судят военного, который шпионил в пользу России
20:50
Wizz Air предоставляет 100 тысяч бесплатных путешествий для украинцев. Перед тем компания открыла продажу билетов в Россию
20:48
Украина призвала арабские страны присоединиться к эмбарго на российскую нефть
20:45
Нацгвардейцы уничтожили подразделение спецназа РФ и склад боеприпасов
20:39
На фото Дмитрий Кулеба
Не Путин, а реальные российские солдаты приезжают из России, чтобы убивать. Кулеба ответил Шольцу
20:29
Эксклюзив
Пытаемся делать все, чтобы увеличить пропускную способность на границе, - посол в Польше Зварыч
20:23
В России назвали латвийских депутатов "неонацистами" за решение признать РФ спонсором терроризма
20:22
Россияне ограбили и уничтожили офис ФК "Мариуполь"
Россияне ограбили и уничтожили офис ФК "Мариуполь"
20:10
Путешествуют на автобусе или самолете. Названы страны, где, несмотря на войну, отдыхают украинцы
20:04
США поддерживают идею создания "демилитаризованной зоны" вокруг Запорожской АЭС
19:55
Вторжение РФ начало проваливаться, Путин уже не сможет захватить Украину, - министр обороны Британии
19:41
Я работаю на кладбище": дебютную ленту Алексея Тараненко покажут на больших экранах в сентябре
"Я работаю на кладбище": дебютную ленту Алексея Тараненко покажут на больших экранах в сентябре
19:36
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:25
На фото Алексей Резников и Бен Уоллес
Британия готова принять на обучение больше украинских военных, чем планировалось, - глава минобороны Уоллес
19:24
В Австралии разработали новый электробронетранспортер Bushmaster
19:23
Германия планирует провести в октябре конференцию по восстановлению Украины, - СМИ
19:18
Уже на фронте: Порошенко на Донетчине передал итальянские бронемашины десантникам 79-й бригады
19:17
Эксклюзив
Темпы битвы за Юг Украины зависят от скорости полета наших ракет, – военный эксперт Киричевский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV