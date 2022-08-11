"ЛНР" посетила правительственная делегация РФ. Обсудили безопасность и "гармонизацию" с Россией
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам безопасности и содействия экономическому и социальному развитию "республик Донбасса"
Об этом он сообщил в Telegram.
Одиозный чиновник провел совещание с лидерами самопровозглашенных республик по поручению президента Владимира Путина.
В совещании приняли участие генпрокурор Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава СКР Александр Бастрыкин.
На совещании обсуждались первоочередные меры по обеспечению безопасности "ДНР" и "ЛНР", а также "экономическому и социальному их развитию".
Особое внимание было уделено гармонизации законодательств "республик" с российским, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан, отметил Медведев.
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