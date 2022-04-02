"Лнднровцы" корректируют огонь оккупантов по Луганщине, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты целенаправленно бьют по объектам промышленной инфраструктуры, поскольку корректировщиками огня являются "лнднровцы", которые знают местность Луганщины
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV
“Сейчас у нас происходит обострение ситуации. Враг пытается уничтожить всю инфраструктурную сеть в области на территории подконтрольной Украине. Обстреливаются аварийно-ремонтные бригады, коммунальные предприятия и т.д. Я говорю об этом так уверенно, поскольку среди врага есть много "лнденеровцев", прекрасно знающих местность. Они корректируют россиян, куда именно нужно бить. – рассказал Гайдай
Гайдай также подчеркнул, что захватчики прекрасно знают, что бьют не по объектам военной инфраструктуры области. По словам Гайдая, удары целенаправленно наносятся по объектам промышленной инфраструктуры.
“Сегодня оккупанты, к сожалению, перебили большую газовую сеть. Там две трубы сгорели дотла и восстановлению не подлежат. Единственное, я благодарен нашим ремонтникам, которые нашли возможность частично починить и восстановить в городе Северодонецке газоснабжение. - добавил Гайдай
- Напомним, 2 апреля российские кафиры под Северодонецком перебили газопровод диаметром 500 мм и оставили почти всю Луганскую область без газоснабжения.
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