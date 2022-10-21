Ллойд Остин и Шойгу провели вторые от 24 февраля переговоры: речь шла об Украине и мировой безопасности
Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил по телефону с министром обороны России Сергеем Шойгу ситуацию в Украине и актуальные вопросы международной безопасности
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", - говорится в сообщении.
Российские журналисты подчеркнули, что сегодняшние переговоры Шойгу с главой Пентагона – вторые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Прошлые были в мае, тема обсуждения тогда была той же – актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине.
Также об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.
"21 октября министр обороны Ллойд Дж. Остин III провел телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Госсекретарь Остин подчеркнул важность поддержки линий связи в условиях продолжающейся войны против Украины", – сказано в сообщении.
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