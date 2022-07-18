"Лиза, прости нас": в центре Севастополя нарисовали граффити памяти убитой Россией 4-летней винничанки
В центре временно оккупированного Севастополя неизвестные устроили импровизированный мемориал в память о ребенке, погибшем в результате ракетных обстрелов Винницы Россией
Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".
Надпись "Лиза, прости нас" разместили на щите нефункционирующего банкомата. Рядом нарисовали падающую ракету. На выступ поставили стакан с цветком.
"По улице Большая Морская, где устроили импровизированный мемориал, за день проходит и проезжает большое количество людей. Это центральная транспортная артерия Севастополя", – сообщает издание.
- Утром 14 июля оккупанты ударили ракетами по Виннице . В 10:43 вражеская ракета попала в дом быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр. В результате обстрела погибли 24 человека , в том числе трое детей.
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