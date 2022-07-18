"Лиза, прости нас": в центре Севастополя нарисовали граффити памяти убитой Россией 4-летней винничанки

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии".

Надпись "Лиза, прости нас" разместили на щите нефункционирующего банкомата. Рядом нарисовали падающую ракету. На выступ поставили стакан с цветком.

"По улице Большая Морская, где устроили импровизированный мемориал, за день проходит и проезжает большое количество людей. Это центральная транспортная артерия Севастополя", – сообщает издание.