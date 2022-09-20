Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

"Великобритания уже является вторым крупнейшим военным донором для Украины, выделяя 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2022 году. Начиная с 2015 года, мы подготовили 27 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, а за последний год мы предоставили сотни ракет, пять систем ПВО, 120 бронетехники и более 200 тыс. единиц несмертельной военной техники", — сказала Лиз Трасс в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Лидер Великобритании подчеркнула, что на прошлой неделе состоялась крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов со времен Второй мировой войны, десятки тысяч артиллерийских боеприпасов, предоставленных ее страной, отправились на линию фронта в Украину.

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"Конкретный характер военной поддержки Великобритании в 2023 году будет определен, исходя из потребностей Вооруженных сил Украины. Однако ожидается, что он будет включать такое оборудование, как ракетные системы залпового огня, уже предоставленные Украине Великобританией, которые позволили Украине вернуть более 3000 квадратных километров территории за последние дни", — сказала Лиз Трасс.

Британская премьер-министр подчеркнула: "Победы Украины за последние недели вдохновляют. Снова и снова эти смелые люди бросали вызов сомневающимся и показывали, на что они способны. Им нужна военная, экономическая и политическая поддержка. Мое послание народу Украины такое: Великобритания и дальше будет за вами на каждом шагу. Ваша безопасность – наша безопасность".

8 сентября министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна отправит в Украину более 120 машин для транспортировки военных грузов.