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Главная война с Россией Лиз Трасс станет премьером Великобритании и продолжит политику Джонсона, - политический эксперт Дымов
Эксклюзив

Лиз Трасс станет премьером Великобритании и продолжит политику Джонсона, - политический эксперт Дымов

5 сентября, 2022 понедельник
13:14
война с Россией Лиз Трасс

Политический эксперт, директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов напомнил, что Великобритания была первой, кто поддержал Украину

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Могу сделать прогноз: Лиз Трасс победит на внутрипартийной гонке и станет премьер-министром Великобритании. Недавние опросы в Великобритании показали, что Борис Джонсон имеет наибольшую поддержку в стране. Лиз Трасс является министром иностранных дел в правительстве Борис Джонсона и отмечает, что будет продолжать его политику как внутри страны, так и на внешней арене", - заметил Димов.

По его словам, поддержка Украины есть в повестке дня номер один.

"Украина сейчас играет роль лидера ведущих стран. Напомню, что Великобритания была первой, кто поддержал Украину. Лиз Трасс может стать как Маргарет Тэтчер, выиграв войну", - считает Дымов.

  • 24 августа Трасс пообещала больше делиться разведданными о планах РФ, а также о готовностиприменить ядерное оружие.
  • По состоянию на 14 августа, по результатам опроса консерваторов, проведенного социологической компанией Opinium среди 450 партийцев, которые уже определились, как будут голосовать на выборах, они отдают лидерство Трасс. За нее готовы проголосовать 61% опрошенных, за Сунака – 39%.
  • Министр иностранных дел Великобритании пообещала, что первый телефонный звонок в случае избрания лидером Консервативной партии, а следовательно, и главой правительства она сделает Зеленскому

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