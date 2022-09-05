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Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании

5 сентября, 2022 понедельник
14:39
Мир Лиз Трасс

В Великобритании объявили результаты выборов нового премьер-министра и лидера Консервативной партии, который сменит на этом посту Бориса Джонсона

Победителя объявил сэр Грэм Брейди, глава комитета депутатов-тори 1922 года, в Центре королевы Елизаветы II в Вестминстере.

В своей речи после оглашения результатов выборов Лиз Трасс отметила, что для нее честь быть избранным лидером консервативной партии Соединенного королевства. Она поблагодарила за поддержку друзей и родных, а также своего оппонента "за важный и весомый труд во время избирательной кампании" и сейчас действующего премьер-министра Бориса Джонсона.

"Борис, ты сделал все правильно. Ты развернул антиковидную кампанию, ты стойко стал вместе с Украиной и дал мощный отпор Путину", - сказала Трасс.

"Я знаю, что народ Британии верит в свободу и способность контролировать свою жизнь, в низкие налоги и особую ответственность. Будучи главой вашей партии, я обещаю оправдать ваше доверие", - добавила Трасс.

Она отметила, что во время избирательной кампании выросла как консерватор, и добавила, что в должности главы правительства будет бороться за снижение налогов, укрепление экономики страны и улучшение уровня медицинских услуг.

Голосование во втором туре выборов между министром иностранных дел Лиз Трасс и экс-министром финансов Риши Сунаком Консервативная партия завершила в субботу, 3 сентября.

После оглашения результатов нынешний глава правительства Борис Джонсон завтра, 6 сентября, произнесет прощальную речь. Затем он попросит королеву Елизавету II принять его отставку.

Победительницу выборов также во вторник официально примет королева, назначит премьер-министром и попросит сформировать новое правительство. После этого премьер Трасс впервые обратится к нации на новой должности и начнет формировать кабинет министров.

В среду, 7 сентября, новый кабинет министров Британии соберется с утра, чтобы обсудить важные вопросы, включая кризис стоимости жизни. В 12:00 7 сентября новый глава кабмина прибудет в Палату общин, где будет отвечать на вопросы парламентариев.

Борис Джонсон будет оставаться на должности до завершения передачи власти.

Элизабет Трасс родилась в 1975 году в Оксфорде. Училась в Оксфордском университете, изучала политику, экономику и философию. В 2010 году стала членом палаты общин, через два года получила должность министра образования.

В правительстве Терезы Мэй Трасс возглавляла министерство юстиции, впоследствии стала главным секретарем казначейства. Пост министра иностранных дел занимает с сентября 2021 года.

Ее оппонент Риши Сунак родился в Саутгемптоне, в семье выходцев из Индии. Учился в Оксфорде и в Стэнфордском университете. В правительстве Терезы Мэй Риши Сунак занимал должность помощника министра жилищно-коммунального хозяйства и местного самоуправления.

При премьерстве Бориса Джонсона Сунак стал главным секретарем казначейства, а в феврале 2020-го – канцлером казначейства. Входит в список самых богатых британцев, его жена является дочерью индийского миллиардера Нараяна Мурти.

  • 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке . Через месяц, в начале августа, началось голосование между около 200 тысяч членов Консервативной партии.
  • 20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап в борьбе за лидерство в партии. Во время теледебатов соискатели Джонсона, в частности, отвечали на вопрос о возможности прямого участия Британии в войне с РФ.
  • Лиз Трасс во время процесса выборов опережала по уровню поддержки Риши Сунака. В частности, ее поддержал бывший министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, а бывшая кандидатка на должность британского премьера Пенни Мордонт назвала Трасс "надеждой-кандидатом", которая "знает, во что она верит". В середине августа, по результатам опроса консерваторов, проведенного социологической компанией Opinium среди 450 партийцев, которые уже определились, как будут голосовать на выборах, за нее были готовы проголосовать 61% опрошенных, за Сунака – 39%.
  • Во время финальных избирательных теледебатов 31 августа Лиз Трасс пообещала, что в случае избрания лидером Консервативной партии и главой правительства первым, кому она позвонит по телефону, будет Зеленский.

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