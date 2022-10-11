Лиз Трасс созывает встречу лидеров НАТО по противодействию террору России в Украине

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Британия заявила, что российские ракетные удары по гражданским районам Украины неприемлемы, и Трасс сказал, что виртуальная встреча G7, к которой также присоединится Президент Украины Владимир Зеленский, является шансом подтвердить единство противостояния российскому вторжению.

"Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны мы не должны ни на йоту пошатнуться в нашей решимости помочь украинцам получить его", – ожидается, что Трасс это скажет на встрече, согласно выдержкам, опубликованным ее канцелярией.

Кроме того, Трасс заявил, что украинским военным успехам отчасти способствовала военная и гуманитарная помощь со стороны международного сообщества, а также влияние санкций на Россию.

Она подчеркнула необходимость сохранения санкций и попросит провести полноценную встречу лидеров стран-членов военного альянса НАТО в ближайшие дни.

Напомним, Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс обсудил помощь в защите украинского неба.

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