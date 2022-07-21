English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Лиз Трасс считают фавориткой на должность премьера Британии, - исследование YouGov

Лиз Трасс считают фавориткой на должность премьера Британии, - исследование YouGov

21 июля, 2022 четверг
22:26
Мир Лиз Трасс

Согласно исследованию, действующий глава МИД имеет существенное преимущество над конкурентом

Об этом говорится в релизе британской международной интернет-компании по исследованию рынка и аналитике данных YouGov.

Новый опрос YouGov среди консерваторов показывает, что Трасс сохраняет свое существенное преимущество над конкурентом.

На данный момент 31% членов партии намерены проголосовать за Риши Сунака, в то время как 49% планируют проголосовать за Лиз Трасс. Еще 15% пока не знают, как они будут голосовать, а 6% говорят, что воздержатся.

В абсолютных цифрах, 62% готовы отдать свой голос за Трасс и 38% за Сунака.

  • В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку Бориса Джонсона 4 июля.
  • К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.
  • Вчера депутаты от Консервативной партии проголосовали за то, чтобы и Риши Сунак, и Лиз Трасс прошли в финальный этап конкурса лидерства партии. Один из них теперь будет избран вместо Бориса Джонсона лидером партии во время голосования, которое продлится с 4 августа по начало сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Великобритания
Читайте также:
Путін
20 июля, 2022 среда
Путин назвал условие, при котором не будет препятствовать вывозу украинского зерна
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
20 июля, 2022 среда
Ермак назвал срок, когда важно закончить войну с Россией
Гайдай і Безугла
21 июля, 2022 четверг
"К сожалению, появляются такие идиоты": "слуга" Безуглая обвинила Гайдая в плохой подготовке к обороне Луганщины. Он назвал ее "не в своем уме"
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 37.06
    Продажа 38.53
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
21 июля
23:44
ВСУ уничтожили базу россиян в Скадовске и склады в Чернобаевке и Донецке
23:42
Турбина для Северного потока застряла в дороге, Россия не предоставила нужных согласований, - Reuters
23:22
"Украина поддержит только те решения, которые будут обеспечивать безопасность" : МИД о переговорах по экспорту зерна
23:16
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 июля
23:04
Зеленский рассказал о результате визита первой леди в США
22:57
Это системный соперник. Глава МИД Германии рассказала о стратегии относительно Китая
22:51
Виталий Кличко получил американскую награду имени Артура Эша за мужество
22:42
Елена Зеленская пройдет тест после общения с инфицированным COVID-19 Байденом
22:39
"Нужно увеличивать интенсивность ударов по врагу": Зеленский о заседании Ставки Верховного Главнокомандующего
22:31
Подоляк посоветовал россиянам сделать еще один "жест доброй воли"
22:22
Порошенко рассказал, что привезенные из Эстонии дроны уже в Киеве и готовятся к отправке на фронт.
22:06
Александр Лукашенко
Лукашенко признал "де-факто" террористов "ЛДНР" и "российский" Крым
22:06
На фото дети из Украины
Украинские беженцы в Литве ищут не жилье, а возможность вернуться домой, - представители волонтерских организаций
22:05
Лига конференций. "Ворскла" одержала результативную победу в первом международном матче сезона
21:54
LEGO посвятил новую коллекцию фигурок защитникам Мариуполя
21:51
Одессит незаконно переправлял мужчин за границу в багажнике авто. Ему объявили о подозрении
21:38
На фото пассажирский паром Tallink M/S Isabelle
В Эстонии продлили контракт для размещения украинских беженцев на борту круизного парома
21:33
Данилов назвал города, наиболее пострадавшие от ракетных ударов России
21:23
Завтра в Стамбуле подпишут договоренности о разблокировании экспорта зерна из Украины, - СМИ
21:23
В США во время обыска на яхте российского подсанкционного олигарха обнаружили яйцо Фаберже на миллионы долларов
21:21
Ему врут, а он верит. Глава эстонской разведки назвал просчеты Путина
21:17
Россияне вывозят из Херсона детей под предлогом "отдыха" в РФ
21:09
Резников рассказал, как будут контролировать предоставленное Украине оружие
21:03
Владимир Путин держится за стол во время встречи в Кремле
Выглядит даже "слишком здоровым". Директор ЦРУ опроверг информацию о тяжелой болезни Путина
20:53
Эксклюзив
российские войска
Признание РФ спонсором терроризма лишит ее финансовых инструментов для продолжения войны, - политолог Константинова
20:51
В Мариуполе установили трезубец, ранее похищенный россиянами
20:51
Александр Лукашенко
Мы участвуем в операции, но людей не убиваем. Лукашенко рассказал, как Беларусь воюет против Украины
20:44
СНГ, Ближний Восток и Азия. Россия предлагает "золотые визы" для тех, кто захочет инвестировать в экономику РФ
20:39
Александр Лукашенко
"Единый славянский народ". Лукашенко рассказал о своей мечте
20:36
"Представители РФ на суд не явились": Жители Одесчины отсудили у России более миллиона гривен
20:35
С начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 1793 российских военнослужащих отказались воевать с Украиной, - Медуза
20:33
Виктор Ляшко
Россияне обстрелами вывели из строя 87 машин скорой помощи, - Ляшко
20:20
Эксклюзив
После Путина прибьют Патрушева, дальше Россию может возглавить Гиркин и затем РФ распадется, - военный эксперт Самусь
20:18
Газпром
Добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы "наказать" ЕС, - эксперт
20:12
Нардеп-беглец Левочкин приехал в Украину, но вернулся за границу, - Схемы
20:04
Россия вот-вот исчерпает потенциал в Украине, - глава британской разведки
20:03
Эксклюзив
Путин в Иран приехал как проситель, - дипломат Ельченко
19:51
Капитолий, Вашингтон (США)
В Сенат США внесли проект резолюции о признании действий РФ в Украине геноцидом
19:41
Аномальная жара в Европе достигла Польши и Греции, продолжаются лесные пожары
19:36
В Украине создадут единый информационный хаб для работы с украинскими и иностранными медиа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV