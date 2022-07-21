Лиз Трасс считают фавориткой на должность премьера Британии, - исследование YouGov
Согласно исследованию, действующий глава МИД имеет существенное преимущество над конкурентом
Об этом говорится в релизе британской международной интернет-компании по исследованию рынка и аналитике данных YouGov.
Новый опрос YouGov среди консерваторов показывает, что Трасс сохраняет свое существенное преимущество над конкурентом.
На данный момент 31% членов партии намерены проголосовать за Риши Сунака, в то время как 49% планируют проголосовать за Лиз Трасс. Еще 15% пока не знают, как они будут голосовать, а 6% говорят, что воздержатся.
В абсолютных цифрах, 62% готовы отдать свой голос за Трасс и 38% за Сунака.
- В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку Бориса Джонсона 4 июля.
- К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.
- Вчера депутаты от Консервативной партии проголосовали за то, чтобы и Риши Сунак, и Лиз Трасс прошли в финальный этап конкурса лидерства партии. Один из них теперь будет избран вместо Бориса Джонсона лидером партии во время голосования, которое продлится с 4 августа по начало сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное