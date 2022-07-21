Об этом говорится в релизе британской международной интернет-компании по исследованию рынка и аналитике данных YouGov.

Новый опрос YouGov среди консерваторов показывает, что Трасс сохраняет свое существенное преимущество над конкурентом.

На данный момент 31% членов партии намерены проголосовать за Риши Сунака, в то время как 49% планируют проголосовать за Лиз Трасс. Еще 15% пока не знают, как они будут голосовать, а 6% говорят, что воздержатся.

В абсолютных цифрах, 62% готовы отдать свой голос за Трасс и 38% за Сунака.

В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку Бориса Джонсона 4 июля.

К борьбе за должность выступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.

Вчера депутаты от Консервативной партии проголосовали за то, чтобы и Риши Сунак, и Лиз Трасс прошли в финальный этап конкурса лидерства партии. Один из них теперь будет избран вместо Бориса Джонсона лидером партии во время голосования, которое продлится с 4 августа по начало сентября.

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