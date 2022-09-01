Лиз Трасс позвонит в первую очередь Зеленскому. Если станет британским премьером
Министр иностранных дел Великобритании пообещала, что первый телефонный звонок в случае избрания лидером Консервативной партии, а следовательно, и главой правительства она сделает Зеленскому
Об этом кандидат на пост главы британского правительства заявила во время финальных избирательных дебатов.
"Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они и дальше будут получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерен как можно быстрее засвидетельствовать это", – пояснила она.
Трасс также выразила желание поскорее посетить Украину в должности премьер-министра, хотя отказалась уточнить, когда может быть организован ее визит.
- 24 августа Трасс пообещала больше делиться разведданными о планах РФ, а также о готовности применить ядерное оружие.
- По состоянию на 14 августа, по результатам опроса консерваторов, проведенного социологической компанией Opinium среди 450 партийцев, которые уже определились, как будут голосовать на выборах, они отдают лидерство Трасс. За нее готовы проголосовать 61% опрошенных, за Сунака – 39%.
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