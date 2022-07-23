Лиз Трасс после избрания премьером обещает отказаться от всех законов ЕС
Лиз Трасс, главный кандидат на должность премьер-министра Британии, пообещала отменить все действующие в стране законы ЕС до 2023 года
Об этом сообщает Reuters.
Отношения Великобритании с Европой по-прежнему вызывают серьезную озабоченность у членов Консервативной партии, которые в целом характеризуются более евроскептически настроенными, чем население в целом, отмечает агентство.
Правительство автоматически перенесло тысячи законов и постановлений ЕС в британское законодательство, чтобы они продолжали применяться после Brexit.
"Правила ЕС мешают нашему бизнесу, и это должно измениться. На Даунинг-стрит я воспользуюсь шансом отойти от устаревших законов и рамок ЕС и извлечь выгоду из возможностей, которые у нас впереди", - заявила она.
Ранее правительство уже заявило о своем намерении заменить или отменить действующие законы ЕС, но не установило сроки.
- 20 июля депутаты от Консервативной партии проголосовали за то, чтобы и Риши Сунак, и Лиз Трасс прошли в финальный этап конкурса лидерства партии. Один из них теперь будет избран вместо Бориса Джонсона лидером партии во время голосования, которое продлится с 4 августа по начало сентября.
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