Лиз Трасс после избрания премьером обещает отказаться от всех законов ЕС

Об этом сообщает Reuters.

Отношения Великобритании с Европой по-прежнему вызывают серьезную озабоченность у членов Консервативной партии, которые в целом характеризуются более евроскептически настроенными, чем население в целом, отмечает агентство.

Правительство автоматически перенесло тысячи законов и постановлений ЕС в британское законодательство, чтобы они продолжали применяться после Brexit.

"Правила ЕС мешают нашему бизнесу, и это должно измениться. На Даунинг-стрит я воспользуюсь шансом отойти от устаревших законов и рамок ЕС и извлечь выгоду из возможностей, которые у нас впереди", - заявила она.

Ранее правительство уже заявило о своем намерении заменить или отменить действующие законы ЕС, но не установило сроки.

20 июля депутаты от Консервативной партии проголосовали за то, чтобы и Риши Сунак, и Лиз Трасс прошли в финальный этап конкурса лидерства партии. Один из них теперь будет избран вместо Бориса Джонсона лидером партии во время голосования, которое продлится с 4 августа по начало сентября.

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