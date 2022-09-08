Об этом премьер написала в твиттер.

Новая гарантия цены будет действовать в течение двух лет и сэкономит среднестатистическое домохозяйство в Англии, Уэльсе и Шотландии 1000 фунтов в год. Такой же уровень поддержки будет предоставлен Северной Ирландии, где действует отдельный энергетический рынок.

"Пора быть смелым. Мы столкнулись с глобальным энергетическим кризисом, и бесплатных вариантов нет", — сказала премьер в Палате общин, презентуя свою программу.

Начиная с октября, типовые домохозяйства будут платить за газ и электричество не более 2500 фунтов в год.

Новая система заморозок счетов, которая должна сдержать инфляцию до пяти процентных пунктов, заработает через чрезвычайный закон и будет базироваться на выплате 400 фунтов стерлингов домохозяйствам.

Шестимесячная схема для предприятий, школ и больниц обеспечит эквивалентную поддержку в течение зимы.

Напомним, возвращается к показателям 1980-х годов: фунт стерлингов еще больше подешевеет