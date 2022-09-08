Лиз Трасс объявила о замораживании счетов за газ и свет на два года в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о плане, как королевство справится с энергетическими проблемами зимой
Об этом премьер написала в твиттер.
Новая гарантия цены будет действовать в течение двух лет и сэкономит среднестатистическое домохозяйство в Англии, Уэльсе и Шотландии 1000 фунтов в год. Такой же уровень поддержки будет предоставлен Северной Ирландии, где действует отдельный энергетический рынок.
"Пора быть смелым. Мы столкнулись с глобальным энергетическим кризисом, и бесплатных вариантов нет", — сказала премьер в Палате общин, презентуя свою программу.
Начиная с октября, типовые домохозяйства будут платить за газ и электричество не более 2500 фунтов в год.
Новая система заморозок счетов, которая должна сдержать инфляцию до пяти процентных пунктов, заработает через чрезвычайный закон и будет базироваться на выплате 400 фунтов стерлингов домохозяйствам.
Шестимесячная схема для предприятий, школ и больниц обеспечит эквивалентную поддержку в течение зимы.
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