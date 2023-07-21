Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"22 июля на значительной части территории Украины грозовые дожди, на севере, в большинстве центральных областей возможны сильные ливни, шквалы и град!" – сообщает синоптик.

Лишь на востоке и юго-востоке - преимущественно без осадков.

Слишком жарко не будет

На севере температура воздуха снизится до +19...+22 °C. На остальной территории Украины в субботу ожидается +24...+29°C, а на юге +28...+32°C.

По данным Диденко, 23 июля осадки прекратятся и выйдет солнце. Осадки задержатся только на юго-востоке и востоке.

Температура воздуха выровняется везде +24...+29 °C, на юге +27...+32 °C.

В Киеве ливни, но ожидается потепление

В столице в субботу прогнозируется дождь и гроза. Есть вероятность сильного ливня, шквала и града. Температура воздуха снизится до +20°C.

В воскресенье в Киеве прояснится, будет сухо, солнечно, красиво и потеплеет до +25°C.