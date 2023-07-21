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Ливни, шквалы, град и дальнейшее прояснение: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко

21 июля, 2023 пятница
17:49
Общество

На выходных 22 и 23 июля в большинстве областей Украины ожидаются сильные ливни, шквалы и град. В воскресенье прогнозируется прояснение и потепление в некоторых регионах

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"22 июля на значительной части территории Украины грозовые дожди, на севере, в большинстве центральных областей возможны сильные ливни, шквалы и град!" – сообщает синоптик.

Лишь на востоке и юго-востоке - преимущественно без осадков.

Слишком жарко не будет

На севере температура воздуха снизится до +19...+22 °C. На остальной территории Украины в субботу ожидается +24...+29°C, а на юге +28...+32°C.

По данным Диденко, 23 июля осадки прекратятся и выйдет солнце. Осадки задержатся только на юго-востоке и востоке.

Температура воздуха выровняется везде +24...+29 °C, на юге +27...+32 °C.

В Киеве ливни, но ожидается потепление

В столице в субботу прогнозируется дождь и гроза. Есть вероятность сильного ливня, шквала и града. Температура воздуха снизится до +20°C.

В воскресенье в Киеве прояснится, будет сухо, солнечно, красиво и потеплеет до +25°C.

  • В Европе наблюдается рекордно высокая температура – Италия объявила красный уровень тревоги для 16 городов, синоптики предупреждают, что жара будет продолжаться и на следующей неделе.
Украина
новости Киева
Погода с Натальей Диденко
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