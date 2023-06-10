Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сильный ливень в столице повлек за собой подтопление участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро "Левобережная", - говорится в сообщении.

Мэр отметил, что на местах подтоплений работают дорожные службы "Киевавтодора".

"Происшествий в настоящее время не случилось. Спасательная служба КАРС - в режиме ожидания для возможного оказания помощи", - отметил Кличко.

Ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим

В ДТЭК сообщили, что из-за дождя и грозы в Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим.

Из-за грозы частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевщины.

"Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды", - говорится в сообщении.

В ДТЭК также добавили, что из-за сложных погодных условий может привести к падению деревьев и обрыву проводов.

"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", – написали в компании.