Ливнем подтоплены некоторые улицы в столичном Дарницком районе
В субботу, 10 июня, столицу накрыл мощный ливень. В результате в Дарницком районе произошло подтопление участков дорог на нескольких улицах
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сильный ливень в столице повлек за собой подтопление участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро "Левобережная", - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что на местах подтоплений работают дорожные службы "Киевавтодора".
"Происшествий в настоящее время не случилось. Спасательная служба КАРС - в режиме ожидания для возможного оказания помощи", - отметил Кличко.
Ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим
В ДТЭК сообщили, что из-за дождя и грозы в Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим.
Из-за грозы частичные отключения в Подольском, Оболонском и Святошинском районах столицы и Фастовском и Бучанском районах Киевщины.
"Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия непогоды", - говорится в сообщении.
В ДТЭК также добавили, что из-за сложных погодных условий может привести к падению деревьев и обрыву проводов.
"Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи", – написали в компании.
- 2 июня в Киеве значительно ухудшились погодные условия, в столице Украины была гроза. В Киевской области произошли аварийные отключения света.
- Синоптик Наталья Диденко отмечала, что 10 и 11 июня в Украине прогнозируется существенное похолодание и дожди с громом.
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