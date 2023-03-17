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Ливийская армия нашла 2,5 тонны урана, пропавшие накануне

17 мартa, 2023 пятница
06:24
Мир

В Ливийской национальной армии, действующей на востоке Ливии, заявили, что обнаружили 2,5 тонны урана, об исчезновении которых ранее сказали в МАГАТЭ

Об этом передает BBC и Fox News.

По словам военных, они обнаружили бочки с ураном недалеко от границы с Чадом.

Командир подразделения связи, генерал ЛНА Халед аль-Махджуб в комментарии Al Jazeera отметил, что бочки с ураном нашли в 5 километрах от того места, где они должны быть.

Он также опубликовал видео, на котором видны 18 синих контейнеров, где якобы хранится ядерный материал.

Однако МАГАТЭ заявляет, что "работает над проверкой" сообщений национальной армии.

"Поступают сообщения в СМИ о нахождении материала. МАГАТЭ активно работает над их проверкой", - подчеркнули в Агентстве.

Пропавший материал представлял радиологический риск и проблемы ядерной безопасности, добавили специалисты.

Эксперты BBC говорят, что пропавший уран не может использоваться для создания ядерного оружия в его нынешнем состоянии, но может быть использован как сырье для программы создания ядерного оружия.

  • Ранее инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили, что из полигона в Ливии исчезли около 2,5 тонны природного урана. Бочки с веществом хранились на территории, которая больше не контролируется местными властями.
Ливия
ядерная безопасность
МАГАТЕ
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