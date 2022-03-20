Ливия направит в РФ своих "добровольцев", - Генштаб
Россия договорилась привлечь "добровольцев" из Ливии и ведет скрытую мобилизацию
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.
"Для восполнения потерь личного состава подразделений российской оккупационной армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Однако население перечисленных регионов не желает участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы" , – говорится в сообщении.
Мобилизация продолжается также на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, однако среди таких мобилизованных распространяются панические настроения, свидетельствуют данные Генштаба.
В целом же оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, украинские защитники остановили их продвижение почти по всем направлениям.
"По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в Москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину, с целью участия в боевых действиях на стороне российской федерации. Переброска военных наемников, вероятно, будет осуществляться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер"), самолетами воздушно-космических сил российской федерации", - сообщил Генштаб.
"Подавляющее большинство личного состава 1-го АК - это мобилизованное население временно оккупированных территорий", - отметили в Генштабе.
В свою очередь, российская пропаганда готовит население страны-агрессора к длительной войне: распространяется пропаганда о якобы успехах "спецоперации" в Украине, организуются мероприятия по поддержке войны.
Генштаб также отметил замену воинских подразделений в Херсоне подразделениями росгвардии, а также уничтожение сводного отряда 6-го танкового полка врага во время очередной попытки наступления на Киев.
"Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины по отдельным направлениям в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставок горючего и продовольствия", - отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, Беларусь де-факто уже воюет против Украины.
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