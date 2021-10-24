"Ливерпуль" забил МЮ 5 "сухих" голов в чемпионате Англии
В 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" уступил на своем поле "Ливерпулю" со счетом 0:5
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На "Олд Траффорд" "Ливерпуль" еще в первом тайме сделал счет разгромным - забили Наби Кейта, Диогу Жота и дважды Мохамед Салах. Египтянин сразу после перерыва оформил хет-трик.
Еще хуже положение МЮ стало на 60-й минуте, когда был удален Поль Погба.
"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" 5:0, набрал 21 очко и вышел на второе место. Лидирует с 22 баллами "Челси". МЮ с 14 пунктами - седьмой.
Чемпионат Англии
9-й тур
24 октября
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 0:5
Голы: Кейта, 5, Диогу, 13 Салах, 38, 45+5, 50
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