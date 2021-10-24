"Ливерпуль" забил МЮ 5 "сухих" голов в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На "Олд Траффорд" "Ливерпуль" еще в первом тайме сделал счет разгромным - забили Наби Кейта, Диогу Жота и дважды Мохамед Салах. Египтянин сразу после перерыва оформил хет-трик.

Еще хуже положение МЮ стало на 60-й минуте, когда был удален Поль Погба.

"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" 5:0, набрал 21 очко и вышел на второе место. Лидирует с 22 баллами "Челси". МЮ с 14 пунктами - седьмой.

Чемпионат Англии

9-й тур

24 октября

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 0:5

Голы: Кейта, 5, Диогу, 13 Салах, 38, 45+5, 50

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